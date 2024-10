Gol, assist e non solo: Lukaku è già il perno del Napoli, c’è una statistica che sorprende tutti (Di domenica 6 ottobre 2024) Il dato sul centravanti belga certifica la centralità nelle idee di gioco di Conte, che si gode il proprio pupillo. Giorni di grande gioia in casa Napoli per la vittoria rifilata al Como e il conseguente piazzamento in vetta alla classifica. Gli azzurri continuano ad assimilare le idee di Antonio Conte, che in seguito alla tremenda sconfitta all’esordio contro il Verona ha saputo immediatamente invertire il ritmo. Il primo posto è frutto di un impressionante lavoro di campo, ma soprattutto mentale. Non è casuale, inoltre, che dall’arrivo dei nuovi innesti le difficoltà si siano dimezzate. Tra gli acquisti subito immersi nella nuova realtà primeggia Romelu Lukaku, pupillo del tecnico pugliese. Il belga gode della stima incondizionata dell’allenatore, subito ripagata: a certificarlo è l’interessante statistica che fa seguito ai pesanti gol e assist. (Spazionapoli.it) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il dato sul centravanti belga certifica la centralità nelle idee di gioco di Conte, che si gode il proprio pupillo. Giorni di grande gioia in casaper la vittoria rifilata al Como e il conseguente piazzamento in vetta alla classifica. Gli azzurri continuano ad assimilare le idee di Antonio Conte, che in seguito alla tremenda sconfitta all’esordio contro il Verona ha saputo immediatamente invertire il ritmo. Il primo posto è frutto di un impressionante lavoro di campo, ma soprattutto mentale. Non è casuale, inoltre, che dall’arrivo dei nuovi innesti le difficoltà si siano dimezzate. Tra gli acquisti subito immersi nella nuova realtà primeggia Romelu, pupillo del tecnico pugliese. Il belga gode della stima incondizionata dell’allenatore, subito ripagata: a certificarlo è l’interessanteche fa seguito ai pesanti gol e

Gol, assist e non solo: Lukaku è già il perno del Napoli, c'è una statistica che sorprende tutti

STATS Napoli Como: LUKAKU ha già superato gli ASSIST della scorsa stagione con la ROMA. CONTE ha avuto ragione a VOLERLO a tutti i costi - Con i 2 di […]. STATS Napoli Como: LUKAKU ha già superato gli ASSIST della scorsa stagione. CONTE ha avuto ragione a VOLERLO! Napoli-Como ha fatto capire ancora più di altre partite perché Antonio CONTE volesse a tutti i costi LUKAKU nel suo organico e perché possa essere più che soddisfatto del ... (Calcionews24.com)

Il Napoli supera 3-1 il Como e allunga in vetta. Lukaku protagonista: un gol e due assist - Il Napoli continua a vincere e non molla la vetta della classifica, a prescindere dal risultato delle altre. Il 3-1 al Como conferma la solidità degli azzurri, bravi a reagire nella ripresa... (Ilmessaggero.it)

Neres a segno con un assist perfetto di Lukaku: La magia del Napoli continua - Anche David Neres tra i marcatori in questo Napoli-Como che si conferma un’ottima prova per gli azzurri in fuga. La gioia sugli spalti è stata palpabile, e il gesto di Neres, che ha indicato Lukaku per ringraziarlo dell’assist, ha sottolineato l’ottimo spirito di squadra e la complicità tra i ... (Napolipiu.com)

