Fiumi di droga nelle piazze fiorentine. Condannati gli insospettabili. Tra loro pure un commercialista (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – Fiumi di droga dalla Spagna, la nazione da cui avrebbero importato hashish e marijuana, anche durante il lockdown Covid. Carichi di stupefacenti destinati alla Lombardia, all'Emilia-Romagna, alla Toscana, con particolare attenzione alle piazze di Firenze. Ora il tribunale ha condannato 11 "insospettabili", con pene fino a 9 anni. Tra loro anche un commercialista fiorentino. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Sono tutti italiani tranne un rumeno. Le condanne sono state decise con processo in rito abbreviato con pene comprese da 10 mesi a 9 anni e 2 mesi. Il gip Gianluca Mancuso ha disposto inoltre la confisca di un immobile, già sequestrato dalla guardia di finanza nel corso delle indagini, e di 446.

