Non le manda a dire Daniil Medvedev. Il tennista russo ha avuto non pochi problemi quest'oggi nell'imporsi al terzo turno del Masters1000 di Shanghai contro Matteo Arnaldi. 5-7 6-4 6-4 lo score in favore del n.5 del mondo, apparso molto nervoso nel corso del confronto, fortemente disturbato dalla tipologia di palline, a suo avviso poco adatte per un torneo di questo genere. Nell'intervista post match, l'accusa è stata chiara: "Queste palle Favoriscono i tennisti che possono trarre vantaggio dalla potenza del loro stato inattivo. Alcuni hanno questa qualità, altri no. In realtà i due giocatori migliori in queste condizioni sono già i migliori giocatori al mondo, e sono sicuro che lo sarebbero anche senza queste palle", ha dichiarato Medvedev. "Ma con queste palle, sono gli unici giocatori che possono generare una potenza pazzesca. Parlo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Oasport - Daniil Medvedev si lamenta delle palline a Shanghai | Favoriscono Sinner e Alcaraz

