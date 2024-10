Ciclismo | ancora un trionfo per il Team Vangi di Calenzano

(Di domenica 6 ottobre 2024) Rigutino,6 ottobre 2024 – Ventiquattrore dopo il dominio nella gara umbra di Fighille con 4 atleti nei primi 6 (la vittoria quarta stagionale fu per Leonardo Meccia) arriva un altro netto successo per ilIl Pirata Sama nel Giro delle Valli Aretine. E si è trattato di un altrocon arrivo in parata di due diciassettenni alla prima stagione da juniores. La prima ruota a tagliare la linea di arrivo quella di Pietro Scottoni con a fianco il suo compagno Petrolati. La coppia ha dato vita a uno show finale staccando gli avversari per andare ad offrire al sodalizio dila vittoria numero 17 di una stagione 2024 fantastica che ha un connotato particolare. (Sport.quotidiano)