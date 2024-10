Camilla vuole che Carlo salti l’incontro con Harry (Di domenica 6 ottobre 2024) Re Carlo III vorrebbe incontrare suo figlio, il principe Harry, in visita a sorpresa nel Regno Unito, ma sta valutando il parere dei suoi consiglieri, tra cui sua moglie Camilla. Secondo i tabloid, per la regina consorte sarebbe poco saggia una mossa del genere. Per questo motivo, vorrebbe che il Re saltasse l’incontro con il figlio per evitare stress mentre porta avanti la propria battaglia contro il cancro. Come ha dichiarato in esclusiva al Daily Beast una sua amica, la regina Camilla e alcuni consiglieri avrebbe invitato re Carlo III alla cautela. Oltre ai problemi di salute del Sovrano, infatti, ci sono anche altre preoccupazioni. I consiglieri del Sovrano temono la possibilità di problemi costituzionali se il principe Harry chiedesse direttamente a suo padre di intervenire nella sua disputa sulla sicurezza con il Governo. (Di domenica 6 ottobre 2024) ReIII vorrebbe incontrare suo figlio, il principe, in visita a sorpresa nel Regno Unito, ma sta valutando il parere dei suoi consiglieri, tra cui sua moglie. Secondo i tabloid, per la regina consorte sarebbe poco saggia una mossa del genere. Per questo motivo, vorrebbe che il Re saltassecon il figlio per evitare stress mentre porta avanti la propria battaglia contro il cancro. Come ha dichiarato in esclusiva al Daily Beast una sua amica, la reginae alcuni consiglieri avrebbe invitato reIII alla cautela. Oltre ai problemi di salute del Sovrano, infatti, ci sono anche altre preoccupazioni. I consiglieri del Sovrano temono la possibilità di problemi costituzionali se il principechiedesse direttamente a suo padre di intervenire nella sua disputa sulla sicurezza con il Governo. (Velvetmag)

