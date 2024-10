Cambia la Coppa Davis: nel 2025 il ritorno alle origini con un nuovo format. Volandri preoccupato: “Così sarà dura avere i migliori” (Di domenica 6 ottobre 2024) La Coppa Davis, il più antico torneo a squadre nel mondo del tennis, è pronta per un nuovo Cambiamento a partire dal 2025. A distanza di sei anni dalla rivoluzionaria riforma del 2019, voluta dall’ex calciatore Gerard Piqué e dal gruppo d’investimenti Kosmos, che aveva trasformato il torneo in una sorta di Mondiale con sede unica e partite concentrate in una sola settimana, si torna a una formula più vicina a quella tradizionale. Dal prossimo anno, infatti, non ci saranno più i gironi di qualificazione: il format della Coppa Davis passerà a scontri diretti, distribuiti in due momenti cruciali della stagione, gennaio e settembre. Nonostante questo ritorno alle eliminazioni, le partite rimarranno al meglio dei tre set, una scelta fatta per venire incontro alle esigenze dei tennisti. E resterà la Final 8 a novembre, in una sede ancora da definire. (Di domenica 6 ottobre 2024) La, il più antico torneo a squadre nel mondo del tennis, è pronta per unmento a partire dal. A distanza di sei anni dalla rivoluzionaria riforma del 2019, voluta dall’ex calciatore Gerard Piqué e dal gruppo d’investimenti Kosmos, che aveva traso il torneo in una sorta di Mondiale con sede unica e partite concentrate in una sola settimana, si torna a una formula più vicina a quella tradizionale. Dal prossimo anno, infatti, non ci saranno più i gironi di qualificazione: ildellapasserà a scontri diretti, distribuiti in due momenti cruciali della stagione, gennaio e settembre. Nonostante questoeliminazioni, le partite rimarranno al meglio dei tre set, una scelta fatta per venire incontroesigenze dei tennisti. E resterà la Final 8 a novembre, in una sede ancora da definire. (Ilfattoquotidiano)

Coppa Davis 2024, Ferrer non ha dubbi: “L’idea è di schierare Nadal in singolare” - “Quando è uscito il sorteggio gli ho mandato un messaggio dicendogli di prepararsi per giocare contro Botic Van de Zandschulp. The post Coppa Davis 2024, Ferrer non ha dubbi: “L’idea è di schierare Nadal in singolare” appeared first on SportFace. “Non ho dubbi. . La sua risposta è stata chiara: ... (Sportface)

La Coppa Davis cambia formula, tornano gli scontri diretti col fattore campo: il regolamento 2025 - La Federazione Internazionale Tennis ha comunicato la nuova formula della Coppa Davis 2025: resterà la Final Eight di novembre, ma per approdarvi bisognerà superare due turni ad eliminazione diretta e con fattore campo, al posto della fase a gironi di settembre.Continua a leggere . (Fanpage)

Coppa Davis, si cambia ancora: dal 2025 niente più gironi, modifiche anche alla BJK Cup - Si giocheranno sette incontri con le tredici squadre vincitrici del primo turno e la nazione campione in carica che si sfidano in match ospitati da una delle due contendenti. I gironi restano per i Qualifiers di aprile, con sette gruppi da tre squadre, tutti in casa di una delle nazioni del girone. ... (Sportface)