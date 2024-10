Calcio | in Serie A faticano le big sorride solo la Lazio Fiorentina di forza sul Milan

(Di domenica 6 ottobre 2024) Si è chiusa la 7a giornata diA 2024-2025, e lo ha fatto con risultati molto spesso lontani dalle aspettative. A soffrirne di più sono Juventus e Roma, fermate sul pari da Cagliari e Monza, e soprattutto il, battuto da unain grande spolvero. Delle big èlare ed agganciare il terzo posto. Alle 12:30 scendono in campo Juventus e Cagliari. A Torino per i bianconeri sembrerebbe tutto tranquillo, soprattutto dopo il rigore segnato da Vlahovic al 18? per fallo di mano di Luperto, ma è ancora dal dischetto che arriva la doccia fredda, anzi freddissima. Douglas Luiz stende Piccoli, tira e segna Marin per l’1-1 che non cambia più. Espulso Conceiçao per simune in area, al 95? Obert colpisce il palo, che nega ai sardi il colpo esterno. (Oasport.it)