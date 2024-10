«Buffon e Alena Seredova? Se tuo marito va con le altre, hai delle responsabilità»: famosa conduttrice lascia tutti a bocca aperta (Di domenica 6 ottobre 2024) Come sappiamo, Gigi Buffon e Alena Seredova hanno avuto una lunga storia d’amore, culminata con la nascita dei due figli della coppia: Louis Thomas e David Lee. Oggi il noto portiere di calcio è ufficialmente sposato con Ilaria D’Amico, la conduttrice con cui sta da tantissimi anni. La loro storia è nata dallo scandalo, poiché quando i due hanno iniziato a frequentarsi, Gigi era ancora sposato con l’ex moglie Alena. Quest’ultima scoprì il tradimento del marito grazie al settimanale Chi. Sul giornale, infatti, erano state messe le foto di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in copertina. Nemmeno a dirlo, questa notizia – scoperta in un modo orrendo – ha creato un grosso e permanente trauma in Alena Seredova che, però, oggi è felicemente impegnata con Alessandro Nasi, padre della sua terzogenita Charlotte. (Di domenica 6 ottobre 2024) Come sappiamo, Gigihanno avuto una lunga storia d’amore, culminata con la nascita dei due figli della coppia: Louis Thomas e David Lee. Oggi il noto portiere di calcio è ufficialmente sposato con Ilaria D’Amico, lacon cui sta da tantissimi anni. La loro storia è nata dallo scandalo, poiché quando i due hanno iniziato a frequentarsi, Gigi era ancora sposato con l’ex moglie. Quest’ultima scoprì il tradimento delgrazie al settimanale Chi. Sul giornale, infatti, erano state messe le foto di Gigie Ilaria D’Amico in copertina. Nemmeno a dirlo, questa notizia – scoperta in un modo orrendo – ha creato un grosso e permanente trauma inche, però, oggi è felicemente impegnata con Alessandro Nasi, padre della sua terzogenita Charlotte. (Donnapop.it)

