Brizzi cuore rossoblù senza confini | I tifosi locali ci hanno applaudito Ma ‘Ci vuole un fisico bestiale’

(Di domenica 6 ottobre 2024) Potrà dire: "Io c’ero". Enrico, scrittore e tifoso, era ad Anfield, mercoledì scorso, a tifare Bologna, nel match contro il Liverpool. Il risultato non è stato positivo (2-0 per i Reds), ma le emozioni accompagneranno il romanziere anche stasera, quando, alla Festa del Racconto , salirà sul palco del Teatro comunale di Carpi (ore 21.30), con lo spettacolo musicale di Enricoand The Perfect Cousins., è stato allo stadio di Liverpool a vedere il suo Bologna: emozionante? "Magico! Io sono malato di calcio e quello è uno degli stadi più mitici al mondo. È stato molto toccante il ricordo della strage di Hillsborough del 1989: sono stati ricordati uno ad uno i 96 nomi delle vittime, e ogni volta tutto lo stadio urlava ‘presente’. L’atmosfera che si è creata era bella, noi siamo stati accolti bene, ici