Andrea Costa è presidente di Baobab Experience, onlus che da anni si occupa di fornire assistenza ai migranti che transitano per Roma. Dopo lo sgombero di Castro Pretorio avete fatto «Basta con gli interventi spot, serve una politica per la casa» il manifesto.

Alluvioni: bisogna rendere il territorio più resiliente - Francesco Vincenzi, presidente ANBI, e Alessandro Bratti, Segretario Generale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po, sono d'accordo soprattutto su una cosa: occorre ripensare il territorio ...(ilgiornaledellaprotezionecivile)

“Cool-spot urbano”: nuova vita per piazzetta Kennedy di Gallipoli, iniziati i lavori di riqualificazione entro la fine del 2024 saranno ultimati - L’intervento ha come finalità quella di riorganizzare lo spazio ... un luogo climaticamente piacevole ovvero un “cool spot”, secondo le più recenti suggestioni urbanistiche nord-europee, in cui ...(corrieresalentino)

Lavoro, sviluppo e sanità nel Piceno sono in ritardo. Sindacati: «Stop precariato e privatismo, piattaforma cotro i contratti pirata» - ASCOLI “Piceno 2030” è il nome della piattaforma unitaria territoriale di cui Cgil, Cisl e Uil hanno discusso ieri. Una proposta complessiva di rilancio del territorio, con ...(corriereadriatico)

Spot di Boston Dynamics inizia ad interagire con le porte in autonomia - Grazie a un accordo con Assa Abloy, il robot Spot di Boston Dynamics potrà presto sbloccare le porte automatizzate in completa autonomia.(tech.everyeye)

Il piano della mobilità già pagato e poi cestinato. “Segnaleremo alla corte dei conti” - Il consigliere Pd torna sulla bocciatura definitiva del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. "Il tema non è 'di sinistra', anche nel centrodestra ci sono segnali" ...(varesenews)