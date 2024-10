Ballando con le Stelle perde la gara di ascolti, Tú Sí Que Vales trionfa (Di domenica 6 ottobre 2024) Ballando con le Stelle perde la gara di ascolti! A vincere la serata è Maria De Filippi con Tú Sí Que Vales L'articolo Ballando con le Stelle perde la gara di ascolti, Tú Sí Que Vales trionfa proviene da Novella 2000. (Di domenica 6 ottobre 2024)con leladi! A vincere la serata è Maria De Filippi con Tú Sí QueL'articolocon leladi, Tú Sí Queproviene da Novella 2000. (Novella2000)

“Perché partecipo a Ballando Con Le Stelle? Per Milly Carlucci, per perdere peso e per i soldi”: Alan Friedman si prepara a Ballando con le Stelle - Il primo è Milly Carlucci, una donna super simpatica, super intelligente – spiega Friedman al Corriere della Sera -. Io e lui siamo i grandi sudatori del programma”, scherza il giornalista, che poi confessa di aver perso 13 chili dopo aver seguito una dieta proteica: “Non ho mangiato nessun ... (Ilfattoquotidiano)

“Ballando con le Stelle” perde tre ballerini di punta: duro colpo per Milly Carlucci - “Ballando con le Stelle” ripartirà senza tre ballerini di punta del programma. La notizia è arrivata come una doccia fredda […] Continua a leggere “Ballando con le Stelle” perde tre ballerini di punta: duro colpo per Milly Carlucci su Perizona.it . (Perizona)