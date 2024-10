Assalto alle Poste di San Mauro Pascoli, clienti minacciati (Di domenica 6 ottobre 2024) ?Cesena, 6 ottobre 2024 – Una rapina da oltre 100mila euro, anche se si sta ancora conteggiando l’entità dei soldi trafugati all’ufficio postale di San Mauro Pascoli. Ieri mattina poco dopo le otto, due ladri hanno aspettato che gli impiegati aprissero la porta di ingresso e, armati di cutter-coltelli, li hanno seguiti alle spalle e minacciati di colpirli se non avessero aperto la cassaforte. I dipendenti hanno aperto e loro hanno arraffato più soldi che hanno potuto, sicuramente oltre 100mila euro. La forte somma doveva servire per il pagamento delle pensioni. Le minacce Poco dopo sono entrati nell’ufficio postale sammaurese due clienti, essendo ieri giorno di mercato ambulante e quindi più affollato e poi al sabato molta gente, lavorando durante la settimana, impiega la giornata per sbrigare le varie pratiche di casa. (Di domenica 6 ottobre 2024) ?Cesena, 6 ottobre 2024 – Una rapina da oltre 100mila euro, anche se si sta ancora conteggiando l’entità dei soldi trafugati all’ufficio postale di San. Ieri mattina poco dopo le otto, due ladri hanno aspettato che gli impiegati aprissero la porta di ingresso e, armati di cutter-coltelli, li hanno seguitispdi colpirli se non avessero aperto la cassaforte. I dipendenti hanno aperto e loro hanno arraffato più soldi che hanno potuto, sicuramente oltre 100mila euro. La forte somma doveva servire per il pagamento delle pensioni. Le minacce Poco dopo sono entrati nell’ufficio postale sammaurese due, essendo ieri giorno di mercato ambulante e quindi più affollato e poi al sabato molta gente, lavorando durante la settimana, impiega la giornata per sbrigare le varie pratiche di casa. (Ilrestodelcarlino)

Turismo all'aria aperta, bando da 32 milioni di euro per le aree di sosta: "San Mauro Pascoli partecipi" - Simone Pascuzzi, consigliere comunale a San Mauro Pascoli, capogruppo di San Mauro parla della mozione presentata nell'ultimo consiglio comunale. Scrive Pascuzzi in una nota: "Il 27 Settembre 2024 il Ministero del Turismo è uscito con un comunicato stampa avente come titolo “Turismo all’aria... (Cesenatoday)

Area sosta per i camper, Forza Italia: "San Mauro Pascoli può attrarre turisti e visitatori tutto l'anno" - "I segnali della stagione estiva 2024 – concluse con un timido segno positivo - impongono una riflessione sulla tipologia di turismo e sulle potenzialità che il nostro paese può esprimere. Una fetta importante di mercato è rappresentata dal turismo itinerante, con particolare riferimento ai... (Cesenatoday)

San Mauro Pascoli celebra l'80esimo anniversario della Liberazione - Domenica 29 settembre la comunità di San Mauro Pascoli si riunirà in Piazza Mazzini per celebrare l'80° anniversario della Liberazione, una ricorrenza di grande importanza per il paese. La giornata avrà inizio alle ore 10:00 con l’esibizione della Banda "Amici della Musica", che aprirà... (Cesenatoday)