Ufficiali nordcoreani uccisi in raid in Donetsk | cosa stavano facendo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Doveva essere uno “scambio di esperienze” sul campo, nel territorio temporaneamente occupato da Mosca vicino a, per mostrare come i russi si"preparando per le azioni di assalto", ma l’esperienza di un gruppo didella Corea del Nord si è conclusa con la morte di sei di loro, in seguito a un attacco missilistico proprio sul campo di addestramento. Il bilancio complessivo del, avvenuto il 3 ottobre scorso, è di 20 militari, tra cui seidella Corea del Nord. Lo hanno riferito a Interfax-Ucraina fonti dell'intelligence militare di Kiev. Secondo le stesse fonti, altri tre militarisono rimasti feriti. Il gruppo diera arrivato da Pyongyang per incontrare i colleghi russi.