Tutti i sogni i superpoteri e le memorie olfattive di Rooney Mara

(Di sabato 5 ottobre 2024) A LOS ANGELES è mattina presto, la luce è ancora morbida e lei è già impeccabile., 39enne attrice americana due volte candidata all’Oscar, attivista, filantropa, imprenditrice, sembra più un’étoile del Teatro alla Scala che una diva di Hollywood. Durante l’intervista sorride spesso con i suoi pensierosi occhi di giada, il piccolo viso ovale da eroina letteraria, sottolineato dallo chignon pulito, con una mollettina di lato. “L’erede del football” – come l’ha definita spesso la stampa in quanto discendente di due dei clan più potenti e ricchi dello sport americano, is e is, proprietari di squadre a New York e a Pittsburgh – è un’anticonformista introversa, un po’ gotica e con lati inaspettati (in tv ha dichiarato di avere una licenza da bartender).