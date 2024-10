Treno fermo tra Roma e Firenze | tutto bloccato ancora una volta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, unItalo è rimastosulla linea ad alta velocità tra, nei pressi di Orte. L’episodio ha causato forti rallentamenti sulla linea, con numerosi convogli costretti a deviare sulla linea lenta. Cause del bloccoignote Al momento, le cause dell’arresto delnon sono statechiarite, e gli interventi tecnici sono in corso. Secondo le prime informazioni, alle ore 20 l’intervento del locomotore di soccorso non eraterminato. Ritardi fino a 70 minuti A causa del guasto, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno accumulando ritardi significativi. Trenitalia ha avvisato che i tempi di percorrenza potrebbero allungarsi fino a 70 minuti, mentre 9 treni dell’Alta Velocità hanno già registrato oltre 60 minuti di ritardo.