Thiago Motta | Conte si riferiva a me? Non lo so dovete chiedere a lui

(Di sabato 5 ottobre 2024) La Juventus domani affronterà il Cagliari in campionato. La conferenza stampa del tecnico bianconero: «Locatelli difensore? Perché no» Quanto peserà l’assenza di Bremer? State pensando ad un sostituto? «Gleison è un giocatore importante per noi. Mi dispiace tanto per il ragazzo anche umanamente parlando. Adesso tutti noi daremo qualcosa in più. Lui si sarebbe preso le responsabilità per dare una mano ai suoi compagni. Deve stare tranquillo e calmo. Ieri l’ho visto molto meglio e noi dobbiamo fare bene e aspettarlo. Danilo? Lui come tutti sono convinto che daranno qualcosa in più». Farà dei cambi in avanti? «Vedremo domani. Tutti possono giocare e stanno tutti bene. Chi entrerà domani darà qualcosa in più per avere il risultato positivo». La partita di Lipsia ha cambiato la percezione della Juve? Le parole dierano riferite a te? «Sicuramente no.