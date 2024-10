SmackDown 04 10 2024 Il ritorno di AJ Styles

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 5 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di, che si è tenuto al Bridgestone Arena di Nashville, Tennessee. Questa puntata promette di essere ricca di azione con ildi AJe un match titolato in vista di Bad Blood. Lo show si apre con l’artista country Hardy che introduce AJfa il suoe parla di come Nashville sia il luogo dove ha iniziato la sua carriera. Ammette di aver fatto cose di cui non è orgoglioso negli ultimi mesi, ma è pronto a ricostruire la sua eredità. Afferma cheè ancora la casa che AJha costruito. Carmelo Hayes interrompe, dicendo di aver tenuto le redini mentre AJ non c’era. Hayes si vanta di meritare il titolo US, ma AJ lo avverte che LA Knight è inarrestabile. Hayes insulta AJ chiamandolo “quitter”, ma AJ ribatte che se Hayes fosse davvero così bravo, sarebbe già campione US.