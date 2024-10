Serie C Stellone | Vis da Sestri voglio punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Noi veniamo da buone prestazioni ma nelle ultime tre partite abbiamo raccolto solo un punto, quindi". E’ unodeciso quello che si presenta ai microfoni della sala stampa alla vigilia del match contro ilLevante. Consapevole dei propri mezzi nella trasferta ligure il tecnico biancorosso non ammette passi falsi. "Bisogna comportarci come in tutte le partite che abbiamo affrontato quindi con un atteggiamento propositivo con coraggio e con voglia". Questa è secondo il mister la ricetta giusta per "riprendere quel cammino, quello della salvezza". Una frase, quest’ ultima, che da inizio ritiro è scolpita nella mente di un gruppo che vuole "raggiungere i quarantail prima possibile", afferma l’allenatore biancorosso.