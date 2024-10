Sangiovanni torna a parlare | Comincio ad avere nuovi obiettivi e sogni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024)to a farsi sentire. E lo ha fatto con un lungo messaggio su Instagram nel quale il giovane cantautore ha raccontato a che punto è il proprio percorso di cambiamento e di crescita. “Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. E’ da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi(quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbere a fare qualcosa. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica. Erano anni che non mi accadeva questo” ha scrittosul proprio profilo Instagram.