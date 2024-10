Roma scontri alla manifestazione pro Palestina | decine di feriti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Guerriglia urbana afine dellafilopalestinese di sabato 5 ottobre. Finoconclusione tutto si era svolto senza incidenti, con la partecipazione di 6 mila persone. Mentre i promotori palestinesi avevano dichiarato il successo della dimostrazione non autorizzata, alcuni black bloc incappucciati hanno cominciato a tirare sassi, bottiglie, persino un palo stradale. Obiettivo: le camionette della polizia disposte a proteggere via Ostiense dai tentativi di proseguire in corteo. Le forze dell’ordine hanno spruzzato gli idranti sulla folla, è il resoconto dell’Agi, mentre il grosso dei manifestanti si è tenuto a distanza, manifestando forte disappunto per i disordini. La polizia ha reagito con cariche per disperdere gli incappucciati. Una ragazza è rimasta ferita durante gli