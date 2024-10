Riaperte le elementari | Ma tra mille problemi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) A due settimane dalla riapertura della scuola di Quiesa, il gruppo consiliare di ’Per Massarosa’ evidenzia alcune criticità. "Vista la spesa attorno al milione di euro, pensavamo che fosse in buone condizioni – attaccano Marzia Lucchesi e Pietro Bertolaccini – e invece abbiamo scoperto che ci sono tantissimi: le porte di sicurezza sono tenute ferme da banchi perché altrimenti si chiudono, l’accesso a un terrazzo inagibile anch’esso è chiuso con un tavolo, l’acqua in cucina non funziona e ha costretto alla distribuzione di un pasto freddo, il nuovo circuito anti incendio non è ancora funzionante per cui la scuola dipende ancora da quello vecchio. Volevamo che il paese avesse di nuovo la propria scuola, ma l’avremmo voluta completa, e non senza un piano, come invece è nei fatti, ma soprattutto l’avremmo voluta efficiente e funzionante in tutte le sue parti.