Ravenna Col Sasso Marconi match chiave

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Prato che espugna il Benelli dopo essere stato messo alle corde. E il Prato che perde 2-1 a, incassando due reti in superiorità numerica. Il calcio è anche questo. Ora, a fare i conti con l’esuberanza della matricolaana, tocca al, in un altro di queida prendere con le molle, come ce ne saranno molti nel corso della stagione, contro un avversario da non sottovalutare. Quella di domenica scorsa è stata una giornata storica per il, capace di piazzare una impresa sportiva di grande portata. Di contro, il Prato – che, dal Benelli, era uscito fra gli applausi del proprio pubblico dopo il colpaccio corsaro 1-2 in zona Cesarini della prima giornata – ha dovuto incassare la contestazione dei 200 tifosi al seguito, che non hanno digerito la figuraccia.