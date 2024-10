Peg Perego in crisi per scongiurare cento licenziamenti ad Arcore i sindacati fanno appello alla Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024)(Monza e Brianza) – “Non solo ammortizzatori, ma anche rilancio”.e lavoratori della Pegprovano a invertire la serie negativa del colosso dei passeggini e dei giocattoli diinda anni. Questo hanno chiesto martedì. Ma bisogna fare in fretta perché all’orizzonte c’è uno snodo che fa paura: a marzo la dotazione di ammortizzatori sociali sarà conclusa e per 104 su 263 dipendenti, il 40% del personale, si profila il licenziamento. Per i metalmeccanici è il Pirellone che deve guidare la rinascita. “Non solo produzioni cinesi per risparmiare, ma prospettive realistiche di crescita - dice Adriana Geppert della Fiom-Cgil Brianza -.