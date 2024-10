Partito il corteo pro-Pal Donzelli | I figli di papà vadano in Iran a manifestare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Le immagini che arrivano dalla manifestazione di Roma, dove i Giovani Palestinesi per celebrare il 7 ottobre 2023 sono scesi in piazza, sono dimostrazione di un odio antisemita sempre più diffuso. Èda piazzale Ostiense verso viale di Porta Ardeatina ilnon autorizzato dei manifestanti. "Palestina e Libano uniti: fermiamo il genocidio con la resistenza", urlano i partecipanti, sventolando bandiere e striscioni e insultando la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Aidiche giocano a fare i rivoluzionari, a loro dico: se siete così rivoluzionari andate in", ha detto Giovanni, responsabile organizzazione FdI a Brucoli.