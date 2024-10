Pallanuoto femminile la SIS Roma vince ancora in Champions League e si qualifica alla fase a gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arriva il primo verdetto positivo in casa Italia nel turno dizione2024-2025 di: nella terza giornata, infatti,la SIS, che resta a punteggio pieno ed accede. Sconfitte, invece, per Rapallo e Trieste, infine riposa il Plebiscito Padova. Nel Gruppo D la SISsupera le magiare del Keruleti per 18-10, arrivando a metà gara già sul +4 e dilagando poi nell’ultimo quarto della sfida: le capitoline restano a punteggio pieno, staccano il pass per lae domani si giocheranno il primato con le iberiche del Terrassa. Nel medesimo raggruppamento, invece, Trieste cede il passo proprio alle spagnole del Terrassa, vittoriose per 15-9: le giuliane, avanti fino a metà gara sul 7-6, subiscono un tremendo parziale di 5-0 nel terzo quarto, che indirizza la sfida.