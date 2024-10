L’editore Davide Erba ingagato per bancarotta fraudolenta Non c’ha una lira neanche se lo metti a testa in giù

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Monza – Dalle indagini sulla presunta corruzione urbanistica al Comune di Usmate Velate è partita l’ipotesi di reato dia carico delde Il Cittadino,. Nel novembre dell’anno scorso i militari della Guardia di finanza di Monza, che stavano intercettando le utenze telefoniche degli indagati, sono incappati in una chiamata fatta all’ex geometra di Silvio Berlusconi, Francesco Calogero Magnano, dal padre dell’allora direttore del bisettimanale monzese, Cristiano Puglisi, in cui il genitore rappresentava a Magnano che al giornale “i ragazzi cominciano ad annaspare perché non ci sono soldi” e che“tutti i fornitori non li paga”.