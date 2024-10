Joker | Folie À Deux si connette al Joker di Heath Ledger?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024)sialdi(qui la recensione) è ora nei cinema e, mentre il finale del sequel musicale di Todd Phillips si è rivelato altamente divisivo (proprio come il resto del film), un momento in particolare ha portato ad alcune speculazioni sul fatto che gli eventi di questo film potrebbero essere collegati a Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.si conclude con Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) che torna ad Arkham per scontare la sua pena dopo essere fuggito in seguito all’esplosione di un’autobomba fuori dall’aula di tribunale. Fleck raggiunge Lee Quinzel (Lady Gaga), ma quando lei lo respinge per aver rinunciato alla sua identità di, lui permette alla polizia di riportarlo all’istituto.