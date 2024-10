Domenico Pozzovivo | L’Italia ha prospettive interessanti Pogacar fa sembrare gli altri juniores? Il paragone…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024)sta vivendo le ultime settimane da professionista e si appresta a chiudere la propria infinita carriera. Il corridore lucano appenderà la bicicletta al chiodo al termine di questa annata agonistica, un mesetto prima di spegnere 42 candeline. L’alfiere della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè si è raccontato ai microfoni di Tina Ruggeri per InBici, parlando dalla laurea conseguita di recente e da come riesce a incastrare studio e sport. “È uno stile di vita che non ho mai abbandonato, fin dai primi anni da professionista: ai tempi mi ero dedicato alla laurea in economia aziendale. Ho fatto qualche anno sabbatico, ma non mi andava di occuparmi soltanto dei watt e di quello che facevo negli allenamenti, ho ripreso il percorso di studi qualche anno fa e l’ho finito insieme alla carriera.