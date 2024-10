Consorzio di Bonifica le elezioni Oggi ultimo giorno per votare Campagna elettorale infuocata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) PISTOIA Questa sera, alle 19, calerà il sipario sulle votazioni per il rinnovo dei membri rappresentativi deldi3 Medio Valdarno e si conosceranno i 15 eletti da coloro che, annualmente, pagano il contributo (circa 400mila persone con diritto di voto). E’ stata unaparticolarmente dura e ruvida, con risposte al vetriolo di una e dell’altra lista contendente che non se le sono mandate a dire. Da una parte quella denominata "Puntualità, efficienza, passione" sostenuta da Cia, Cna, Confagricoltura, dall’altra "Acqua, agricoltura, ambiente per la resilienza climatica" con Coldiretti capofila del gruppo. Al di là delle divergenze su investimenti e infrastrutture idrauliche, non sono mancati gli screzi per alcune iniziative che hanno destato clamore.