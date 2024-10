Componenti Boeing 787 non sicure indagate a Brindisi 7 persone e due società per attentato alla sicurezza dei trasporti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 5 ottobre 2024) Secondo la Procura diduedistica aerospaziale, con sede in Puglia, hanno realizzato e venduto a Leonardo e aparti aeree per la produzione dei settori 44 e 46 del787 Dreamliner «con caratteristiche di resistenza statica e allo stress notevolmente inferiori, con riflessi sullazza del trasporto». Dei circa 6.000 elementi di aeroplano sequestrati per gli esami qualitativi, le perizie hanno constatato che la non conformità di almeno 4.829realizzate in titanio e di almeno 1.158di alluminio. Elementi realizzati in titanio puro, invece di lega di titanio, e in leghe di alluminio difformi da quelle previste.