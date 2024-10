Tutte serrande giù chi ha chiuso i battenti non è stato sostituito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "E’ rimasta aperta solo la chiesa", la battuta amara di una fedele, che si ripara sotto l’ombrello con il marito. E scompare veloce oltre il portone di San Michele Arcangelo. Che sembra piovere sempre più forte. Aguscello, frazione di Ferrara. Una volta c’era la scuola materna, il centro sociale Ancescao dove ci si trovava, quattro chiacchiere sul tempo. C’era anche un bar che faceva da bottega. Trovavi un po’ di tutto. Si chiamava ’Nati 46’. Era pure trattoria, il pane sugli scaffali e, se prenotavi, carne e pesce. E’ rimasta l’insegna, ha. Giacomo Bandiera, 89 anni, è nato ad Aguscello, quelle strade le ha impresse nella memoria. Come i suoi cari. "Vengo ogni giorno al cimitero, anche quando piove. Porto un fiore. A mia moglie, ai miei genitori. Io non dimentico", racconta. Si è trasferito a Ferrara. "La spesa vado a farla alla coop, adesso abito in via Bologna.