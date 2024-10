Telese due medici della Maugeri nella World Top 2% Scientists 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo appreso con grande gioia che duedell’IstitutoIrccs diTerme, il prof. Mauro Maniscalco, Primario dell’Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa, e il dott. Pasquale Ambrosino, Specialista inna Interna e Responsabile del Laboratorio per la ValutazioneComplessità Clinica, sono stati inseritiprestigiosaTop 2%, la classifica degli scienziati più influenti a livello globale realizzata dalla Stanford University”, ha dichiarato il sindaco diTerme, Giovanni Caporaso, all’indomani dell’ufficializzazioneclassifica. “L’Istituto, da sempre, rappresenta per la nostra comunità e per l’intera provincia un fiore all’occhiello – ha proseguito il sindaco -, una eccellenza nel campo medico e scientifico che dà prestigio al nostro territorio.