Tecnologia ecco 3DAIQ | il software intelligente che riconosce e rimuove i difetti industriali

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unin grado dire in autonomia idi un qualsiasi componente industriale. È questa l’idea alla base di, un progetto di ricerca sperimentale cofinanziato nell’ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Concept Reply, società del gruppo Reply specializzata nell’Industrial IoT, nel Machine Learning e nell’integrazione di sensori e reti per l’Industria 4.0, e TEC Eurolab, un laboratorio specializzato in analisi di materiali, compositi, saldatura e controlli non distruttivi con sede in provincia di Modena. L’iniziativa, in collaborazione con l’Università di Padova e Blue Tensor, azienda di Trento che si occupa dell’implementazione di soluzioni AI, si inserisce nell’ambito della tomografia industriale computerizzata.