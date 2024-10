Superman James Gunn conferma il ruolo di Frank Grillo | Non sarà solo buono

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Scopriamo qualcosa in più dello sfaccettato personaggio cheinterpreterà in varie iterazioni del Dc Universe di. Le foto dal set dihanno svelato la presenza nel cast di, già star del Marvel Cinematic Universe. Dal momento che l'attore è stato ingaggiato neldi Rick Flag Senior sia nella serie animata Creature Commandos sia nella seconda stagione di Peacemaker, è abbastanza ovvio che interpreterà lo stesso personaggio anche nel reboot DC diretto da. E propriohato la notizia, fornendo qualche dettaglio in più sul personaggio, rivelando a EW: "Quello chesta modellando è un personaggio davvero interessante. Lo ritroveremo anche in, e ha unincredibilmente importante