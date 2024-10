‘Runnerini Doc’ leader con Luca Pasquini e Sofia Pitanti Coppedè al ‘Next Generation’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ancora conferme per i Runnerini Doc Asd Afaph reduci da una stagione ricchissima di impegni. Ancora alcune gare in programma (nazionali su strada Csi di Arco, corsa della castagna Fivizzano etc). Alcuni elementi, seguiti dai coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti, si sono cimentati nell’ultima tappa del Trofeo Next generation, competizione riservata alla categoria esordienti che tiene conto per la classifica si prove regionali di campestre, pista e strada, svoltasi a Prato. I talentuosi atleti apuani dovevano difendere la posizione nella graduatoria toscana e ci sono riusciti alla grande e mantenendo la maglia dicon esordiente A(2° 800 m 2:52.95) e esordiente C(2° 200 m 44"62). Lodi a iosa per Sara Fregosi una scheggia su 800 m detta legge sulle rivali con un passo al cardiopalma e fa suo l’oro a Prato (esord. A 3:03.93).