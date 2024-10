Puppo | Sinner ha due fondamentali che non si erano mai visti Sarà un Djokovic 2 0 ma più amato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dariosi è soffermato sulla vittoria di Matteo Berrettini contro l’australiano Christopher O’Connell al primo turno del Masters 1000 di Shanghai durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Berrettini non vinceva in un 1000 da Toronto, dunque da più di un anno, quando sconfisse Barrere prima di perdere contro Jannikal secondo turno, quandovinse il torneo. Poi perde da Aliassime a Cincinnati, contro Murray a Miami, contro Kecmanovic a Montecarlo e Rune lo ha battuto a Cincinnati”. Un passaggio su Mattia Bellucci, che ha vinto il suo primo incontro in carriera in un Masters 1000: “Vedremo come starà Zverev, Bellucci affronterà un big: sognava da sempre queste partite e speriamo che se la possa giocare.