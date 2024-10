Piano sicurezza Risse rapine spaccio Espulsi 50 stranieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Uno era implicato in un tentato omicidio. Un altro entrava e usciva di galera o dai domiciliari continuando a commettere furti e. E tanti altri. A settembre gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza hanno allontanato dal territorio italiano 50 cittadini extracomunitari irregolari, di cui 7 accompagnati in frontiera e presso centri per il rimpatrio, tutti gravati da gravi precedenti penali. Si è iniziato con un tunisino di 32 anni sbarcato in Italia nel 2022. E poi un marocchino di 31 anni dopo un arresto per lesioni personali,, sequestro di persona e rapina pluriaggravata. Successivamente sottoposto agli arresti domiciliari ne era evaso per fare una rapina.