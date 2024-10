Ospedale il comitato insiste | Ausl risposta non chiara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Oltre al danno, la beffa". E’ così che Marco Gallerani del gruppo Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento, commenta ladell’sui dieci posti letto di Medicina che lui ritiene essere stati tagliati. E anche il sindacato Fials fa sentire la sua voce. "Si erano ufficialmente impegnati a riattivare il primo ottobre, dopo l’interruzione estiva definita ’temporanea’, che ora certificano candidamente essere definitiva – tuona Gallerani –. L’irricevibile motivazione addotta è che ne hanno riattivati 11 in Lungodegenza e 5 in Cardiologia, una presa in giro per i cittadini". E spiega. "Gli 11 letti riattivati in Lungodegenza erano stati resi inattivi molti mesi fa e hanno la funzione di ospitare pazienti post-chirurgici che necessitano di lunghe riabilitazioni – dice – Nulla a che vedere, quindi, con i 10 letti di Medicina per acuti.