Muore mentre va al lavoro Travolto fuori dal bar finisce contro un’auto in corsa

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tragedia all’alba di ieri a Strada in Chianti lungo la strada regionale 222 "Chiantigiana".da due auto all’altezza della Martellina, in via Montagnola, ha perso la vita, poco prima delle 7, Vincenzo Nicosia, classe 1964. Padre di tre figli, originario della Calabria, Nicosia viveva da alcuni anni a Firenze con la famiglia e lavorava in una delle aziende del cotto a Impruneta. A quanto pare, ma è in corso la ricostruzione da parte della polizia dell’Unione del Chianti, l’uomo stava andando a lavorare. Come spesso faceva, arrivato alla Martellina si era fermato a fare colazione al bar del posto. Anche ieri aveva parcheggiato l’auto e aveva raggiunto il bar. Poi una volta finito e salutato il barista, ha provato a fare ritorno verso l’auto.