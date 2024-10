Monza le due facce del quartiere San Gerardo | salotto di giorno e notti fuori controllo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)– San, conosciuto anche come Grazie Vecchie, è ilche si sviluppa lungo via Lecco, a ridosso del Parco. È undai mille volti. Da un lato le organizzazioni caritative come la San Vincenzo che gestisce l’asilo notturno, la cooperativa sociale l’Iride che offre servizi per disabili, l’istituto Preziosissimo sangue con le sue scuole dall’infanzia alle superiori e gli istituti scolastici statali come l’alberghiero Olivetti. E poi il lato oscuro del degrado. Sul far della sera i giardinetti adiacenti al centro sportivo Nei diventano terra di nessuno, tra spaccio e risse. Mentre in largo Esterle, il cassonetto per la raccolta degli abiti usati si trasforma spesso in una discarica: vengono abbandonati passeggini, valigie, indumenti buttati a terra. “Per fortuna – commenta una signora – è stata almeno sistemata l’illuminazione pubblica”.