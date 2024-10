Meteo weekend ottobre si apre con una fase di instabilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) PrevisioniItalia Primodiin parte instabile, ventoso e con temperature sotto media. E’ questo il responso ormai definitivo delle elaborazioni modellistiche che vedono un vortice ciclonico in allontanamento ma ancora in grado di portare dei rovesci e dei temporali in un contesto climatico decisamente autunnale. Mentre l’si attarderà a est, da ovest un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale precederà l’arrivo sulle Isole Britanniche di un profondo ciclone atlantico che avrà un ruolo importante nelle vicende dell’Europa occidentale e anche dell’Italia nel corso della settimana entrante, con qualche pioggia già da domenica sulla Liguria. Ma intanto vediamo come andranno queste due giornate.VENERDì. Nord: Schiarite al Nordovest salvo rovesci in Liguria.