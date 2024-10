Manovra Giorgetti | Chiederà sacrifici a tutti Poi il chiarimento | No nuove tasse

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Stiamo per approvare una legge di bilancio che“. L’avviso parte direttamente dal ministro dell’Economia, Giancarlo, che intervistato in occasione di un evento organizzato da Bloomberg sottolinea che “la stella polare che è l’articolo 53 della Costituzione, secondo cui ciascuno è chiamato a contribuire in base alla propria capacità”. Messaggio che arriva chiaro e tondo a piazza Affari, che vira immediatamente in negativo e finisce per chiudere con il Ftse Mib che perde l’1,50% a 33.170,03 punti.spiega che certo, prevalentemente si lavorerà per tagliare la spesa, ma se “Non è corretto tassare gli extraprofitti” bisogna “tassare i profitti correttamente calcolati. Sono convinto che alla fine ci sarà una soluzione equilibrata. Ci sarà un contributo da parte di, non solo per le banche”.