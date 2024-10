LIVE Arnaldi-Svajda 6-6 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | primo set deciso dal tiebreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1. Con attenzione l’americano gioca un ottimo dritto incrociato in avanzamento. 2-1. Il nastro rende imprendibile il rovescio di. 2-0. Scappa via il rovescio in uscita dal servizio di Matteo. 1-0. In corridoio il dritto difensivo del sanremese. 6-6 Game. Servizio e dritto.time a! 40-15 Non passa il rovescio in uscita dal servizio del ligure. 40-0 Servizio e rovescio a segno per Matteo. 30-0 In corridoio il dritto in diagonale dell’americano. 15-0 Sulla riga il rovescio incrociato dell’azzurro. 6-5 Game. A metà rete la smorzata di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per restare nel set. AD-40 Con calma l’americano piazza il dritto a campo aperto vincente. 40-40 Dritto inside in ben giocato dal sanremese.