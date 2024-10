L’ennesima passerella Serve altro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Dopo il mercoledì nero per i pendolari costretti a subire ancora una volta il caos dei treni, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti arriva in Umbria non per scusarsi con i cittadini ma per fantasticare di avveniristici investimenti e progetti di sviluppo per il territorio.per appoggiare la presidente Tesei in campagna elettorale e nascondere la sua incapacità di governare". Così i parlamentari del Pd Anna Ascani e Walter Verini. "Mercoledì le umbre e gli umbri sono arrivati in stazione - aggiungono - e hanno trovato treni soppressi e cancellati. Sono stati costretti a rinunciare a giornate di lavoro o visite mediche, a richiedere giorni di permesso per uno dei tanti problemi del trasporto pubblico. Salvini invece di assumersi le sue responsabilità, si è limitato a scaricare la colpa su altri, com’è suo costume fare.