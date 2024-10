Law and Order | SVU 26 data di uscita cast trama e tutto ciò che sappiamo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Law and: SVU 26,diciò cheLaw &: Special Victims Unit (Law &: SVU) è stata una delle serie di riferimento della NBC per un quarto di secolo, e il procedurale tornerà per la 26ª stagione. Debuttato nel 1999 come spin-off del popolarissimo Law &di Wolf, Law and: SVU 26 segue i solerti detective dell’Unità Vittime Speciali, specializzati in casi di crimini sessuali. Forse lo spinoff di maggior successo di tutti i tempi, SVU è riuscito a sopravvivere al suo predecessore e ha preso il posto di serie di punta dell’intero universo televisivo di Wolf. Sebbene la reazione della critica a SVU abbia avuto picchi e vuoti nel corso dei suoi due decenni e mezzo di messa in onda, la sua popolarità e i suoi spettatori non hanno mai vacillato.