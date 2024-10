Jake Shears cita Grindr e svela cosa ne pensa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è un’applicazione per facilitare gli incontri fra uomini che cercano altri uomini e anche molti vip la usano. Qualche settimana fa ne ha parlato Troye Sivan, mentre oggi lo ha fatto anche, ex frontman degli Scissor Sisters. Lo ha fatto nel podcast All Out with Jon Dean, come ripreso da Gay.it. “Qui a Londra, ndr non si flirta molto con i ragazzi. Non c’è conoscenza reciproca, anche se vai nella stessa palestra ogni giorno. Sento che in altre città, New York è una di queste, Los Angeles, le persone si riconoscono sicuramente un po’ di più, parlano tra loro, fanno cruising, e qui non vedo molto questa tendenza”. In merito proprio aha aggiunto: “Non sono bravo con le app. Non funzionano molto bene per me, quindi è un po’ fuori discussione. E ho trovato difficile incontrare ragazzi. I bar sono scomparsi.