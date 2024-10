Incendio in un garage a Pieve San Giacomo | anziano ricoverato per intossicazione da fumo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024)San– Un grossosi è sviluppato oggi, poco prima delle 15, all’interno di unsituato vicino all’abitazione di un uomo di 85 anni nel centro diSan. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito partito dalla vettura parcheggiata nel box. Una densa nuvola nera ha immediatamente allertato i residenti della zona, facendo scattare l’intervento delle autorità. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Cremona, una pattuglia dei carabinieri di Gussola e i sanitari della Croce Verde insieme all’automedica del 118. L’, trasportato al pronto soccorso in codice verde, non sarebbe in gravi condizioni, riportando solo un’da. L’uomo, nel tentativo di rimuovere l’auto dal box, è stato costretto a desistere a causa delle fiamme.