Il mistero dei cattivi odori si infittisce | servono altri 42 000 euro per annusare l’aria fino al 2025

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo si prepara a risolvere il problema che attanaglia le sue narici da anni: l’indagine suiè stata infatti prorogata, con un modesto extra di 42.000, perché, si sa, per comprendere un odore ci vogliono tempo e denaro. La giunta, evidentemente esperta in quest’arte, ha deciso che qualche mese in più di “annusamento professionale” potrebbe finalmente svelare l’origine di questo fastidioso aroma. E poco importa se i cittadini di San Zeno, Chiani e Le Poggiola continuano a vivere nel disagio: la pazienza, come si dice, è la virtù dei forti o forse dei molto tolleranti? Nel frattempo, il costo totale dell’operazione supera i 100.000. Una cifra che avrebbe potuto coprire necessità minori come asili nido, manutenzione delle strade o giostre sicure nei parchi. Ma, evidentemente, ildell’olfatto cittadino ha priorità ben più alte.