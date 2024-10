Il costo delle sigarette potrebbe aumentare di 5 euro | verso l’emendamento in Manovra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Servizio Sanitario Nazionale è ormai al limite, e l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) ha pensato a una soluzione che difficilmente verrà accolta con entusiasmo dal 24% dei fumatori italiani. L’idea è semplice ma incisiva:di 5il prezzo di ogni pacchetto di, destinando i ricavi a risanare le finanze della sanità pubblica e a prevenire migliaia di nuovi casi di tumore al polmone. Questa proposta, secondo l’Aiom,generare fino a 13,8 miliardi di, una cifra cruciale per un sistema sanitario in continua difficoltà. Certo, in tutto questo c’è una contraddizione evidente: mentre l’obiettivo dichiarato è ridurre il numero di fumatori, allo stesso tempo si fa affidamento sulle entrate del tabacco per rimpinguare le casse dello Stato in vista di un aumento deldel singolo pacchetto.