I giovani architetti disegnano l’accoglienza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sarà made in Brianza il primo Premio dedicato agli studi di architettura under 40 istituito in Italia, presentato dall’Ordine deglidi Monza e Brianza. Giovedì prossimo negli spazi di Theatro, a Verano Brianza, andrà in scena questo primo evento organizzato da “nuovarchitettura“, l’osservatorio sulla giovane architettura italiana nato nel 2021, che da tre anni sulla sua piattaforma online produce osservazioni, studi e comunicazioni sul lavoro dei nuovi talentuosidel Paese. Questa volta dalla teoria si passa ai fatti. Il tema è quello del, intesa come interior design e tanto altro: spazi pubblici, arredo urbano, spazi di decompressione urbana, spazi ricettivi, hospitality, co-working, unità abitative per l’emergenza, abitazioni per studenti, spazi interni multifunzionali, design for all.